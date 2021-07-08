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Фонд гарантирования рассматривает возможность введения гарантии по депозитам юрлиц

Фонд гарантирования рассматривает возможность введения гарантии по депозитам юрлиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассматривает возможность гарантировать средства юридических лиц.

Об этом заместительница директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай сообщила во время конференции "Фонд гарантирования вкладов: обновленная роль и стратегия", передает Finclub.

"Согласно европейскому законодательству, счета юридических лиц тоже гарантируются. А поскольку наше государство приняло на себя обязательство имплементировать европейское законодательство – приблизить украинское к европейскому, то это также является нашей целью. Но это не является перспективой полугода или года", – отметила замглавы Фонда.

Она заверила, что уже проводятся соответствующие расчеты.

"Чтобы распространить гарантии, надо иметь возможность потом в случае неблагоприятных событий выплатить эти средства. Для этого нужно иметь финансовую устойчивость Фонда. Поэтому такое решение должно быть взвешенным и мы не должны торопиться с ним. Мы должны знать, что если взяли эти обязательства, то сможем их выполнить. Такая возможность рассматривается, но это более далекая перспектива, чем, например, повышение гарантированной суммы до 400 тыс. грн, а затем – 600 тыс. грн", – сказала Билай.

Сейчас Фонд гарантирует только средства физических лиц и физлиц-предпринимателей.

В конце 2021 года-начале 2022 года гарантии по банковским вкладам должны вырасти с 200 тыс. грн до 400 тыс. грн, с 1 января 2023 года – до 600 тыс. грн. Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

Обсуждается распространение гарантий Фонда с 1 января 2023 года на накопление физлиц в кредитных союзах и лайфовых страховых компаниях. Соответствующий законопроект еще не разработан.

Ранее сообщалось, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (все банки, за исключением "Ощадбанка") составляла 621,65 млрд грн в эквиваленте, что на 10,35 млрд грн больше, чем на 1 апреля.

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Джерело:  Finclub
вклади (114) Фонд гарантування вкладів (1451)


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