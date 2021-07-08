Фонд гарантирования рассматривает возможность введения гарантии по депозитам юрлиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассматривает возможность гарантировать средства юридических лиц.

Об этом заместительница директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай сообщила во время конференции "Фонд гарантирования вкладов: обновленная роль и стратегия", передает Finclub.

"Согласно европейскому законодательству, счета юридических лиц тоже гарантируются. А поскольку наше государство приняло на себя обязательство имплементировать европейское законодательство – приблизить украинское к европейскому, то это также является нашей целью. Но это не является перспективой полугода или года", – отметила замглавы Фонда.

Она заверила, что уже проводятся соответствующие расчеты.

"Чтобы распространить гарантии, надо иметь возможность потом в случае неблагоприятных событий выплатить эти средства. Для этого нужно иметь финансовую устойчивость Фонда. Поэтому такое решение должно быть взвешенным и мы не должны торопиться с ним. Мы должны знать, что если взяли эти обязательства, то сможем их выполнить. Такая возможность рассматривается, но это более далекая перспектива, чем, например, повышение гарантированной суммы до 400 тыс. грн, а затем – 600 тыс. грн", – сказала Билай.

Сейчас Фонд гарантирует только средства физических лиц и физлиц-предпринимателей.

В конце 2021 года-начале 2022 года гарантии по банковским вкладам должны вырасти с 200 тыс. грн до 400 тыс. грн, с 1 января 2023 года – до 600 тыс. грн. Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

Обсуждается распространение гарантий Фонда с 1 января 2023 года на накопление физлиц в кредитных союзах и лайфовых страховых компаниях. Соответствующий законопроект еще не разработан.

Ранее сообщалось, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (все банки, за исключением "Ощадбанка") составляла 621,65 млрд грн в эквиваленте, что на 10,35 млрд грн больше, чем на 1 апреля.