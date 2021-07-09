Транзит сжиженного газа через Украину за полгода вырос на 6%

Объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины в январе-июне 2021 года вырос на 5,7%, до 292,4 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (276,5 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 5,4%, до 225,8 тыс. тонн, но на 76% вырос через украинские порты - до 66,6 тыс. тонн.

Свыше 99% всего транзита пришлось на российский СУГ: за шесть месяцев текущего года его транзит вырос на 8%, до 290,3 тыс. тонн.

Весь морской транзит российского газа пришелся на порт в Измаиле - в январе-июне он составил 66,6 тыс. тонн, что почти в два раза больше аналогичного периода 2020 года (34 тыс. тонн).

Остальные 223,7 тыс. тонн российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем - 161 тыс. тонн - направлен в Польшу, еще 43 тыс. тонн - в Венгрию, 16,4 тыс. тонн - в Молдову, 3,6 тыс. тонн - в Румынию, 2 тыс. тонн - в Сербию.

Транзит белорусского СУГ через Украину в январе-июне составил 2 тыс. тонн. Весь этот объем был отправлен в направлении Венгрии.

Ранее сообщалось, что объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины в январе-мае 2021 года вырос на 3,7% - до 251,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (242,8 тыс. тонн).