Евросоюз признал сертификаты о вакцинации из первой страны вне ЕС

Швейцария стала первой страной за пределами ЕС, COVID-сертификат которой будет признаваться в ЕС наравне с подобными документами, выданные в странах-членах Евросоюза.

Такую информацию во время брифинга для прессы обнародовал спикер ЕС Кристиан Виганд, передает Укринформ.

"Еврокомиссия приняла решение, которое гарантирует, что сертификаты COVID-19, выдаваемые Швейцарией, будут считаться эквивалентными цифровым COVID-сертификатам ЕС. Швейцария является первой из стран Европейского экономического пространства, которая будет присоединена к электронной системе ЕС. На практике это значит, что с 9 июля швейцарские COVID-сертификаты будут приниматься в ЕС на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - сказал Виганд.

Он отметил, что в такой же степени документы с данными о вакцинации, приобретенном иммунитете или тестировании, которые были выданы в ЕС, будут признаваться в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял постановление о введении COVID-сертификатов в Украине, которые будут подтверждать статус гражданина о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-тестов и статус, если человек выздоровел от COVID-19. Электронный документ разрабатывается с учетом международных требований – EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.