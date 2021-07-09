В Украине зафиксировали 655 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 9 июля в Украине зафиксировали 655 новых случаев коронавирусной болезни.

В частности, заболел 31 ребенок и 37 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 396 человек, умерло 12 пациентов, выздоровело – 885. Кроме того, совершили 41 607 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 240 246 человек, выздоровело – 2 176 110, летальных случаев зафиксировали 52 572, также провели 11 001 742 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19в Украине привили 2 223 408 человек, за прошедшие сутки – 109 160. Полностью иммунизированы 1 082 602 человека.

Днем ранее, 8 июля, сообщали о 617 новых случаях заболевания, 7 июля – о 610 новых случаях, 6 июля – о 541 новом заболевании, 5 июля – о 244 случаях.