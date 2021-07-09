Зеленский сменил главу Ивано-Франковской ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Бойчука с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации и назначил на эту должность Светлану Онищук.

Соответствующие указы №280/2021 и №281/2021 глава государства подписал 8 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи в ОПУ Зеленский вручил новой главе Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

Среди приоритетов глава государства назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Отмечается, что трудовую деятельность Светлана Онищук начала в 2002 году как юридический консультант частной агрофирмы. Проходила службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 занимала должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, Бойчук был назначен на должность главы ОГА в конце 2020 года. До этого он работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.