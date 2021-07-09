Суд продлил домашний арест Медведчука еще на два месяца

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку до 7 сентября.

Как сообщил журналистам сам Медведчук, он планирует обжаловать решение суда в апелляции, передает Интерфакс-Украина.

"Это только один из этапов борьбы и этот этап закончился вот таким вот решением. Решение несправедливое. Решение не учло доводы защиты. Решение построено на нарушении Уголовного процессуального кодекса", – прокомментиовал он.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины 11 мая провели обыски в особняке народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, его ближайшего соратника Тараса Козака и в офисе партии ОПЗЖ.

Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса.

В части завладения природными ресурсами речь идет о незаконной передаче оккупационным влстям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн. По данным следствия, он перерегистрировал спецразрешение использования недр по российскому законодательству с помощью его кума Владимира Путина и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

В части расследования о госизмене, Медведчука обвиняют в том, что он передавал через Козака властям России данные об украинских военных подразделениях. Кроме того, Медведчук и Козак организовали схему вербовки граждан Украины в пользу РФ среди трудовых мигрантов.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.