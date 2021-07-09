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МВФ одобрил распределение $650 миллиардов, Украина может получить $2,7 млрд (обновлено)

МВФ одобрил распределение $650 миллиардов, Украина может получить $2,7 млрд (обновлено)

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда согласился с предложением директора-распорядителя Кристалины Георгиевой о новом общем распределении SDR (специальных прав заимствования) в размере $650 млрд.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передает Интерфакс-Украина.

"Я представлю предложение о новом распределении SDR Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае утверждения мы предполагаем, что распределение SDR будет завершено до конца августа", – отметила Георгиева.

Она отметила, что целью является удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии.

"Распределение SDR повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", – отметила директор-рапорядитель.

По ее словам, в 2009 году распределение SDR внесло значительный вклад в восстановление после мирового финансового кризиса.

"Распределение SDR поможет каждому государству-члену МВФ, особенно уязвимым странам, и укрепит принимаемые ими меры в ответ на кризис, вызванный COVID-19. В предстоящие месяцы мы продолжим активно взаимодействовать с нашими государствами-членами в целях поиска приемлемых путей добровольной передачи SDR от более богатых членов для оказания поддержки более бедным и уязвимым странам", – указала Георгиева.

Для принятия решения об утверждении распределения SDR Совету управляющих требуется поддержка со стороны государств-членов, представляющих большинство в 85% от общего числа голосов. SDR, полученные в порядке распределения, предоставляются государствам-членам МВФ пропорционально их доле квот в Фонде.

Решение Совета директоров МВФ приветствовал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около $2,73 млрд, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов и улучшению показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов. Это очень позитивная новость!", – написал Шевченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что это решение еще должен утвердить Совет управляющих МВФ.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
МВФ (1749) емісія (45)


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Топ коментарі
+3
$2,7 млрд на велике пограбування
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09.07.2021 15:34
+3
Не давайте нічого цій срані владі Зеленського!
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09.07.2021 21:59
+2
Долой МВФ!
Больше облигаций внутреннего займа!
Выше проценты!
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09.07.2021 16:04
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$2,7 млрд на велике пограбування
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09.07.2021 15:34 Відповісти
тут ключевое слово МОЖЕТ получить
то понятно там не лохи сидят ничего не получит
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09.07.2021 16:13 Відповісти
Это не программа стенд бай для Украины. По ней мы ничего в ближайшем будущем не получим. Это программа помощи слаборазвитым странам, и дают всем, соответстующим этому критерию. Поэтому,шо Бубочка, шо Шморгаль, зная об существовании этой лафы, смело, как пионеры-"а нам МВФ в этом году не нужон"!
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09.07.2021 18:12 Відповісти
хоч би не все одразу... бо таки справді пограбують більше, ніж по частинам...
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09.07.2021 15:55 Відповісти
Долой МВФ!
Больше облигаций внутреннего займа!
Выше проценты!
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09.07.2021 16:04 Відповісти
правильно! по оценкам ukr.net на руках в подушках и банках в Украине порядка 100 мильярда доларив! Даёш облигации Автодора! Все в Автодор!!!
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09.07.2021 16:20 Відповісти
Ударимо доларом по ямах на дорогах
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09.07.2021 18:33 Відповісти
Не может. "посла" даже на порог не пускает и идет расследование по поводу ее назначения, а марченко так и остался с "договорились договариваться". На днях клоуну еще раз пояснили, что нужно сделать для получения ресурсов. И никак иначе. А потому, смотри предложение №1.
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09.07.2021 16:20 Відповісти
Да не может Украина ничего получить от МВФ при ЗЕ.

После его свержения при условии, что следующее правительство будет вменяемым и не будет клоняться от выполнения своих обязательств, может быть когда-нибудь.
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09.07.2021 18:01 Відповісти
Не давайте нічого цій срані владі Зеленського!
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09.07.2021 21:59 Відповісти
мендель и ярмак готовы !
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10.07.2021 03:13 Відповісти
Не треба нам ніяких подачок!
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10.07.2021 11:11 Відповісти
Ну и куда эти кредиты пойдут?, якобы на поддержание курса гривны,так то оно так - это сегодня, золотовалютный запас за счет кредита МВФ растет,когда еще валюта заходит на покупку ОВГЗ курс стабильный,а в реальности завтра? валютные кредиты пойдут на погашение этих же кредитов , только с драконовскими 15% по ним, в результате за 7 лет сумма удваивается, так а сами кредиты от ОВГЗ идут на откаты по строительству дорог , как окружная, которую власти хотят построить 50 км за 100 миллрд.грн с тендером или без тендера но они уже планируют потратить 1 км за 74 миллн. $ , когда в соседней Литве 1 км 2 полосной дороги со съездом по сути 3 полосной в одну сторону стоит 5 миллн. $ , а срок службы в 3 раза больше, и зарплаты в 2 раза больше(1, 5 тыс евро , а в Украине 25 тысгрн.) да самое главное вообще нужна ли эта дорога ? пусть строят за счет кредита,тогда и узнаем, если инвесторы берут кредит тем более для магистральной по плану загруженной дороги , а не проселочной, значит будет большой поток машин, значит если дорога будет платная она окупится только кредиты должны быть не 20%, а 2% и не надо тратить деньги с бюджета с медицыны, доступного качественного образования и армии, ведь за хлеб мы платим, почему за дороги не надо платить, а если дороги не нужны? Как не целевое использование бюддета, за которое предполагается штраф в 2 м размере, может власть решила себе новую Кончу-Заспу под Киевом строить и туда дорога им нужна, или вокруг уже раскупленная земля, на которрй будут они строить ЖК с рентабельностью 200% то мы и платить за их не будем пусть сами и платят за эти дороги,- закон рынка. По сути кредиты власть берет 50% кредитов для своих нужд, получая еще с этого сразу откат 40% итого само население в среднем использует 100-50×100-40 =30%, значит за 7 лет мы должны отдать 200% кредита, в том числе 100% -15% годовых, а население с этого получит только 30%, значит 170% пойдут на откаты, проценты и не целевое испрльзование бюджета, вот какая эфективность кредитов МВФ, взяли 1миллрд $, для поддкржания ОВГЗ по которым надо вернуть, через 7 лет 2 миллрд., а население сможет воспользоваться тольуо в среднем 300 миллн.в дорогах, остальное мимо нас.
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10.07.2021 12:40 Відповісти
Это фуевый звоночек,ВМФ хочет дать-МВФ ниче даром не дает,значит какую то гадость непременно введут,ввиде налогов или того же Техосмотра авто..
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10.07.2021 14:00 Відповісти
Или опять с коррупцией бороться заставят, изверги
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10.07.2021 21:35 Відповісти
Якесь приниження! Але про що я? Я би Зе не копійки не дав, але клоун представляє державу то ж маємо що маємо🤬
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10.07.2021 22:43 Відповісти
Как народу Украины запретить политикам брать кредиты на Украину??? У Украинцев должен быть инструмент управления и контроля власти, а также у народа должен быть инструмент отзыва политиков всех уровней. Такой инструмент легче всего сделать онлайн и создать органы в которые смогут придти пенсионеры и те у кого нету доступа к своему интернету, чтобы в этом органе им при обращении - работники такого органа помогли авторизоваться онлайн при помощи предоставления паспорта и идентификационного кода и там они смогли сразу проголосовать или даже предоставить свою петицию к народу, чтобы там ее перепечатали в онлайн и за нее могли все голосовать онлайн. То бишь инструмент называется - референдум, только он будет без бумаги и стоить он ничего не будет. Это быстрые и удобные онлайн референдумы, которые будут доступны всем, таким образом в стране будет полное равноправие и равновесие. Народ сможет реформировать быстро страну и без политиков, которые никаких реформ не будут никогда проводить ибо если реформировать правоохранительную систему по настоящему, то они не смогут воровать и заниматься коррупцией. А народ хочет настоящих реформ ибо народ не ворует гос деньги и народ хочет жить в нормальной стране! Нужно прямо майдан начинать и за шкирки хватать этих политиков, которые во власти попали при помощи народа и политики должны выполнять и отображать интересы своих избирателей. Народ хочет улучшений страны, а политики обманщики и не выполняют интересов народа. В других демократических странах, если политик не выполняет интересов избирателей, то избиратели их отзывают. Украину нужно улучшить до такого же уровня!
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11.07.2021 18:04 Відповісти

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