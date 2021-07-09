МВФ одобрил распределение $650 миллиардов, Украина может получить $2,7 млрд (обновлено)
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда согласился с предложением директора-распорядителя Кристалины Георгиевой о новом общем распределении SDR (специальных прав заимствования) в размере $650 млрд.
Об этом говорится в сообщении МВФ, передает Интерфакс-Украина.
"Я представлю предложение о новом распределении SDR Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае утверждения мы предполагаем, что распределение SDR будет завершено до конца августа", – отметила Георгиева.
Она отметила, что целью является удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии.
"Распределение SDR повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", – отметила директор-рапорядитель.
По ее словам, в 2009 году распределение SDR внесло значительный вклад в восстановление после мирового финансового кризиса.
"Распределение SDR поможет каждому государству-члену МВФ, особенно уязвимым странам, и укрепит принимаемые ими меры в ответ на кризис, вызванный COVID-19. В предстоящие месяцы мы продолжим активно взаимодействовать с нашими государствами-членами в целях поиска приемлемых путей добровольной передачи SDR от более богатых членов для оказания поддержки более бедным и уязвимым странам", – указала Георгиева.
Для принятия решения об утверждении распределения SDR Совету управляющих требуется поддержка со стороны государств-членов, представляющих большинство в 85% от общего числа голосов. SDR, полученные в порядке распределения, предоставляются государствам-членам МВФ пропорционально их доле квот в Фонде.
Решение Совета директоров МВФ приветствовал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.
"Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около $2,73 млрд, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов и улучшению показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов. Это очень позитивная новость!", – написал Шевченко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что это решение еще должен утвердить Совет управляющих МВФ.
Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.
МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.
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то понятно там не лохи сидят ничего не получит
Больше облигаций внутреннего займа!
Выше проценты!
После его свержения при условии, что следующее правительство будет вменяемым и не будет клоняться от выполнения своих обязательств, может быть когда-нибудь.