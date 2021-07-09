"Черниговгаз" инвестировал в развитие сетей 60 миллионов за три года

В 2018-2020 годах АО "Черниговгаз" инвестировало в газораспределительные сети Черниговщины 57,7 млн грн.

Однако, этих средств недостаточно для комплексного обновления газораспределительной системы области, сообщает пресс-служба компании.

"Действующий тариф на распределение (доставку) газа не дает оператору ГРМ возможности совершить полноценный редизайн системы. В том числе и сетей, которые пребывают в государственной собственности. Компания не может привлечь средства для этого из-за отсутствия источников компенсации. Эти меры могли бы уменьшить расходы технологического газа, а значит, в конечном счете – нагрузку на потребителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что объем инвестиций в газораспределительную систему области ежегодно определяет НКРЭКУ. Все средства, указанные в тарифе на распределение, инвестируются в государственные сети в полном объеме под контролем нацрегулятора. Оператор ГРМ выполняет все работы, предусмотренные утвержденным НКРЭКУ планом развития, для безопасной и стабильной работы газораспределительной системы. Работники компании в режиме 24/7 поддерживают сети в рабочем состоянии, проводят их реконструкцию и ремонт для обеспечения потребителей газом.

В компании сообщили, что за 2018-2020 год "Черниговгаз" заменил 4,3 тыс. устаревших домовых комбинированных регуляторов давления на сумму 9,2 млн грн, отремонтировал 46 установок защиты газопроводов от электротехнической коррозии. Отмечается, что на замену 19 тыс. негодных бытовых счетчиков газа был направлено 29,8 млн грн.

Также компания заменила 48 устаревших ШГРП на современные производства Львовского завода RGC Production. Проведен капитальный ремонт 9 ГРП, завершена одна из наиболее масштабных в стране реконструкций газораспределительных пунктов – главного ГРП Прилук, общей стоимостью проекта почти 6 млн грн.

"В этом году "Черниговгаз" инвестирует в развитие газовых сетей области 36,5 млн грн. Запланирована замена 71 ШГРП ти реконструкция 10 ГРП – они обеспечивают газом более 11 тыс. потребителей. Мы проведем капремонт 13 станций электротехнической защиты, которые защищают 12 тыс. км газопроводов, заменим 910 домовых регуляторов давления, 8,4 тыс. счетчиков", – отметил технический директор "Черниговгаза" Сергей Савченко.

В компании подчеркнули, что инвестиции в газовые сети области совершаются за счет средств, которые потребители оплачивают за распределение природного газа. Поэтому "Черниговгаз" призывает рассчитываться за полученные услуги вовремя. Инвестируя в газораспределительные сети, оператор ГРМ обеспечивает стабильное и безаварийное газоснабжение для 357 тыс. потребителей.

АО "Черниговгаз" – газораспределительная компания, которая совершает свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Напомним, "Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Черниговгаз" обслуживает 357 тыс. потребителей в категории" население " и 2028 промышленных и коммунальных объектов. В 2020 году АО "Черниговгаз" доставило 587,4 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.