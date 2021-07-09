"Укрзализныця" запускает первый в Украине инклюзивный пригородный электропоезд

АО "Укрзализныця" завершила модернизацию пригородного поезда и сделала его инклюзивным.

Как сообщает пресс-служба компании, это первый в Украине такой поезд, приспособленный для путешествий людей с инвалидностью.

"Постепенно делаем "Укрзализныцю" инклюзивной. Так как все люди должны иметь равные возможности во время путешествия по железной дороге, в том числе и в пригородном сообщении. Этот поезд станет примером для дальнейших работ по модернизации пригородного подвижного состава", – отметил и.о. главы правления компании Иван Юрик.

По его словам, всее работы проводились с консультациями с Уполномоченным президентапо правам людей с инвалидностью Валерием Сушкевичем и представителями Национальной ассамблеи людей с инвалидностью.

Отмечается, что новый электропоезд имеет вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, с местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, к тому же все указатели нанесены шрифтом Брайля. Кроме того, в поезде заменили ряд систем и деталей интерьера. Среди основных – установлено крепление для велосипедов.

На модернизацию поезда "Укрзализныця" направила 70,6 млн грн, в частности, на внедрение инклюзивности – почти 2,2 млн грн. До конца 2021 года компания планирует провести капремонты еще 6 поездов. В финплане "Укразализныце" за эти цели предусмотрено 300 млн грн.