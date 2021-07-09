Экспорт зерновых нового урожая превысил 500 тысяч тонн

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) уже экспортировала 518 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что в 2,4 раза меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

Так, на 9 июля экспортировано 178 тыс. тонн пшеницы, 333 тыс. тонн кукурузы, 2,5 тыс. тонн муки.

Однако, Украина пока еще не экспортировала ячмень.

Согласно предварительным данным Минагрополитики, Украина в 2020/2021МГ экспортировала 44,63 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 21,3% меньше, чем годом ранее.

Согласно данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.