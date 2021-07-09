Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю с 2 по 9 июля выросла на 43 копейки и составила 29,20 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 копеек – до 30,13 грн/л, а дизельное топливо прибавило 18 копеек – до 28,40 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, ОККО и WOG подняли цену на дизельное топливо на 32 копейки – до 29,55 грн/л. "Двойка" и "пятерка" обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 1 грн и 80 копеек – до 30,99 грн/л и 31,64 грн/л соответственно.

SOCAR повысил цену бензинов на 0,8-1 грн, ДТ осталось на прежнем уровне – 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell "двойка" и "пятерка" подорожали на 80 копеек до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ – на 36 копеек, до 29,55 грн/л.

AMIC повысил цену бензинов на 27-34 копейки, ДТ – на 23 копейки – до 32,48 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 30-90 копеек: "двойка" – до 30,49 грн/л, "пятерка" – до 30,99 грн/л, ДТ – до 29,19 грн/л.

В сети UPG "двойка" и "пятерка" подорожали на 1 грн – до 30,10 и 31,10 грн/л, ДТ – на 60 копеек, до 27,30 грн/л. На 50 копеек все топливо подорожало в сети "Авантаж".

Дискаунтеры "БРСМ-Нафта" и Motto подняли цену бензинов и ДТ на 35-60 копеек. Также откорректировали свои цены в сторону увеличения BVS, "Татнефть-АЗС-Украина", УГД и др.

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива – 22,55 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на первую декаду июля.

Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 31,64 грн/л, дизтоплива – 29,55 грн/л.