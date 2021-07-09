ГБР пояснило причины обыска в "Киевводоканале"

Государственное бюро расследований (ГБР) провело накануне обыск в офисе ЧАО "Киевводоканал" в рамках проверки информации о присвоении должностными лицами предприятия и КГГА средств при строительстве первой очереди Бортнической станции аэрации в Киеве и реконструкции коммунальных объектов Киева.

Во время обысков сотрудники ГБР изъяли документацию, касающуюся выполнения строительных работ на вышеуказанных объектах, передает пресс-служба ГБР.

В ведомстве отметили, что ведется досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Однако о подозрении никому не сообщено.

"Причастные лица устанавливаются", – сказано в сообщении.

Следствие утверждает, что чиновники КГГА и "Киевводоканала" превысили служебное положение и завысили стоимость проведенных работ и закупленных материалов на общую сумму более 150 млн грн.

"Изучается возможность вывода этих средств через подконтрольные организации при содействии должностных лиц налоговой", – отмечается в сообщении.

Кроме того, следствие утверждает, что "Киевводоканал" в 2020 году после проведения двух тендеров на выполнение строительных работ по реконструкции участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора в Подольском районе и канализационного коллектора в Оболонском районе города Киева, использовал железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже, чем заявленные в тендерной документации на веб-сайте "Прозорро".

Как сообщалось, в четверг, 8 июля, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски в главном офисе ЧАО "АК "Киевводоканал", а до этого в тот же день – в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В КГГА обыски назвали продолжением политического давления на городскую власть.