Зеленский утвердил выделение 740 миллионов на зарплаты сотрудникам судов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Закон призван урегулировать вопросы оплаты труда сотрудников аппаратов судов. Документ вносит изменения в госбюджет на текущий год, увеличивая расходы Государственной судебной администрации по программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 742 млн грн.

Как отмечают в пресс-службе президента, это позволит лишь частично решить первоочередную потребность в увеличении объема расходов на выплату заработных плат для работников аппаратов судов, поскольку на 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект №5304 во втором чтении 17 июня. Законом увеличено на 600 млн грн финансирование Государственной судебной администрации по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" за счет уменьшения на такую ​​же сумму расходов Министерства молодежи и спорта по бюджетной программе "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Кроме того, ко второму чтению депутаты учли поправки, согласно которой финансирование бюджетной программы "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" еще на 142,1 млн грн, преимущественно за счет уменьшения финансирования Высшего антикоррупционного суда на 135 млн грн.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительные средства необходимы Судебной администрации на оплату труда работников аппарата местных и апелляционных судов с учетом дополнительных выплат, а также на частичное обеспечения текущих расходов.