Минфин заявил о компромиссе в переговорах с МВФ

Представители Международного валютного фонда отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества., а также согласились на компромисс по ряду вопросов для выделения очередного транша.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, что во время визита в США глава министерства Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ.

"Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достигнуть компромисса по ряду вопросов, в частности, относительно антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопросах независимости НАБУ", – говорится в сообщении.

По словам Марченко, экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно оставаться в программе сотрудничества с МВФ.

При этом, эксперты Фонда отметили, что решение КСУ привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.

"Стороны договорились о тесном сотрудничестве и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время", – подытожили в Минфине.

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Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.