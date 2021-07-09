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Минфин заявил о компромиссе в переговорах с МВФ

Минфин заявил о компромиссе в переговорах с МВФ

Представители Международного валютного фонда отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества., а также согласились на компромисс по ряду вопросов для выделения очередного транша.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, что во время визита в США глава министерства Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ.

"Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достигнуть компромисса по ряду вопросов, в частности, относительно антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопросах независимости НАБУ", – говорится в сообщении.

По словам Марченко, экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно оставаться в программе сотрудничества с МВФ.

При этом, эксперты Фонда отметили, что решение КСУ привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.

"Стороны договорились о тесном сотрудничестве и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время", – подытожили в Минфине.

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Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.

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Джерело:  Минфин
МВФ (1749) Мінфін (2938)


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Зе клоун зємєлькі пообіцяв підкинути ?
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09.07.2021 20:18 Відповісти
Так а в чем компромисс? Минфин таки согласился на реформы, которые как заявлял Вовик очень нужны Украине?
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09.07.2021 20:41 Відповісти
Какая макроэкомическая стабильность , а вот компромис в антикоррупционной реформе - это точно, когда МВФ дает кредиты , для поддержания курса грн, а не в реальную экономику,который в свою очередь используется для выплат кредитов государства на дороги с откатами по драконовским % в среднем 15% по сути в валюте,а кредиты в реальной экономике итого больше,которые не одна демократическая страна не платит, а только коррупционные , расисткие по отношению к местному населению колонии, которые ведут к банкротству бюджета и в целом экономики страны, коррупция и уничтожение экономики под носом и деньги на это дает МВФ, которые должен возвращать народ, таким коррупционерам и вредителям как Марченко и Зеленский .Соседняя Польша, Венгрия выплачивает 1,8% по кредитам, потому там меньше на порядок коррупции и растет соответственно экономика, другого человечество еще не придумало, а они в наперстки с населением играют на государственны срелства, за которые расплачивается население.
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10.07.2021 10:42 Відповісти
Из серии "бабка договорилась с банком о компромиссе:
- она не выдаёт кредиты;
- а банк не торгует семечками.
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10.07.2021 12:15 Відповісти
Минфин много чего сообщает. Пора его переименовать в телеграфное агенство Украины. А г+г в минфин. Все-равно все финансовые вопросы решаются там.
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10.07.2021 16:07 Відповісти
Они договорились: Вы крадите, а мы вам ещё пару траншей подкинем.
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11.07.2021 11:13 Відповісти

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