Госмиграции пояснила задержки с оформлением документов

Государственная миграционная служба (ГМС) сообщила о временных задержках в оформлении документов из-за технических неисправностей.

Как сообщила пресс-служба ведомства в сети Facebook, специалисты делают всё возможное для урегулирования ситуации. Тем временем, официальный сайт ГМС также не работает.

"К сожалению, технические неисправности на каналах связи и оборудовании Миграционной службы сохраняются до сих пор. Как следствие, имеем временные задержки оформления документов в отдельных подразделениях ГМС. Наши специалисты делают все возможное, чтобы все желающие как можно быстрее могли оформить или получить уже изготовлены документы", – сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что гражданам, которые были зарегистрированы в электронной очереди, но из-за технических неисправностей не смогли подать документы на оформление, не нужно будет записываться снова.

"Мы обеспечим им подачу документов в ближайшее время без новой записи в очередь", – подчеркивают в миграционной службе.

Накануне в ведомстве сообщали о проведении технических работ на серверном оборудовании, из-за чего в отдельных подразделениях ГМС были возможны временные задержки в работе.