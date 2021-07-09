Облэнерго Григоришина отрицает причастность к работе крупнейшей нелегальной криптофермы
АО "Винницаоблэнерго" отрицает свою причастность к выявленной СБУ якобы на ее территории нелегальной криптоферме, где было изъято почти 5 тыс. компьютеров.
В пресс-службе компании также отрицают обнародованную СБУ информацию о краже электроэнергии для работы криптофермы.
"Официально заявляем, что наша компания не имеет никакого отношения к любой противоправной деятельности. В помещениях, принадлежащих нашей компании, никогда не работало оборудование, которое предназначено для майнинга криптовалют", – сказано в заявлении.
При этом в компании признают, что на территориях прилегающих к АО "Винницаоблэнерго" 7 июля проводились следственные действия.
"Специалисты нашей компании вместе с представителями управления Госэнергонадзора в Винницкой области были привлечены в качестве экспертов. В ходе обследования представителями контролирующего органа не было обнаружено никаких фактов краж электроэнергии", – подчеркивается в сообщении.
Накануне СБУ заявила, что обнаружила крупнейшую нелегальную криптоферму, расположенную на площадке АО "Винницаоблэнерго". По данным следствия, более 5 тыс. компьютеров бесплатно потребляли электроэнергии на 7 млн грн в месяц. При этом в ведомстве сообщали о возможной причастности к деятельности криптофермы сотрудников АО "Винницаоблэнерго".
Напомним, "Виницаоблэнерго" входит в "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, компании бизнесмена принадлежит около 75% акций. Еще 25% акций компании принадлежит инвесткомпании ICU советника Порошенко Макара Пасенюка и Константина Стеценко.
В госреестре конечным бенефициаром "Виницаоблэнерго" числится болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что на Маркова оформлены активы, реальным владельцем которых является Григоришин.
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