"Укрзализныця" выделит 74 миллиона на адаптацию объектов для людей с инвалидностью

Согласно программе инклюзивности "Укрзализныци", в течение 2020-2023 годов компания направит более 74 млн грн на обустройство железнодорожных объектов. В частности, это адаптация вокзалов и остановочных платформ для людей с инвалидностью, закупка подъемных платформ и колясок для вагонов.

В частности, это адаптация вокзалов и остановочных платформ для людей с инвалидностью, закупка подъемных платформ и колясок для вагонов, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, "Укрзализныця" получит 37 пассажирских вагонов, приспособленных для перевозки людей в инвалидных колясках. По словам и.о. главы правления компании Ивана Юрика, средства на закупку таких вагонов впервые выделяются из госбюджета.

В частности, будет приобретено 20 таких пассажирских купейных спальных вагонов, 17 простых купейных вагонов, а также купе начальника поезда.

Указанные вагоны войдут в число 100 пассажирских вагонов, которые дожлны поставить "Укрзализныце" в течение двух лет.

В "Укрзализныце" напомнили, что в парке компании имеются 15 пассажирских вагонов, 10 скоростных электропоездов Hyundai Rotem, 2 скоростные двухэтажные электропоезда Skoda Vagonka и 2 скоростные электропоезда двойного питания производства ЧАО "Крюковский вагоностроительный завод", которые приспособлены для людей на колесных креслах.

Напомним, "Укрзализныця" и Крюковский завод подписали договор на поставку 100 новых вагонов за 3 миллиарда. В рамках договора КВСЗ должен поставить компании 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагон, обустроенных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью и купе начальника поезда.