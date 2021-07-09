СБУ разоблачила незаконную добычу гранита предприятиями из санкционных списков СНБО

Сотрудники Службы безопасности в Николаевской области обнаружили и прекратили незаконную добычу гранита в одном из карьеров региона.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Схему организовали предприятия, в отношении которых в апреле Совет национальной безопасности и обороны применил санкции. Среди них, в частности, так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, которые блокировали программу "Большое строительство", – говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на запрет их деятельности, злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы. А эти соответственно совершали выбросы загрязняющих веществ в воздух.

По время обысков в ходе уголовного производства по ч.1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины правоохранители на производстве изъяли проивзодственные комплексы асфальтобетонного завода, грузовики, бульдозер-погрузчик и экскаватор.