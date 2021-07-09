Объем выданных ипотечных кредитов с начала года превысил 2,8 миллиарда

За первые пять месяцев 2021 года украинские банки выдали 3 651 ипотечный кредит на общую сумму 2,8 млрд грн.

Об этом свидетельствует результаты опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, передает пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество новых договоров выросло в 2,5 раза, в денежном измерении – в 3 раза.

В частности, в мае выдали 843 ипотечных кредита на 666,9 млн грн.

Опрос показал, что кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются драйвером рынка: их доля в мае составила 89% от количества и 87% от объема всех выданных ипотечных кредитов.

Средний размер кредита на покупку жилья в мае сохранился на уровне 791 тыс. грн. В то же время, средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце снизился до 878 тыс. грн против 925 тыс. грн в апреле, а вторичной – наоборот вырос до 780 тыс. грн с 771 тыс. грн.

Кроме того, опрос банков показал, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. Пять наиболее активных банков заключили 90% новых договоров.

В мае средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита снизилась в обоих сегментах: на первичном рынке – до 15,7% с 17,4% в апреле, на вторичном – до 13,4% с 13,5%.

Также отмечается, что заметное снижение стоимости кредитов на первичном рынке в мае произошло из-за уменьшения доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку.