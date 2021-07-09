Импорт авиатоплива вырос в июне на треть

В июне 2021 г. импорт авиационного топлива на украинский рынок вырос более чем на треть, до 7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5,2 тыс. т).

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с июнем 2020 года, выросли в два раза, до 4,2 тыс. тонн. Из Беларуси было поставлено 1,5 тыс. тонн, а из Греции по морю было импортировано 1,3 тыс. тонн ресурса.

Отмечается, что низкий прошлогодний показатель импорта объясняется полным запретом на пассажирские авиарейсы в Украине со второй половины марта 2020 года.

Напомним, по итогам января-мая 2021 года в Украину было импортировано 32,4 тыс. тонн авиатоплива, что на 24% меньше показателя января-мая прошлого года.