ГБР задержало на взятке главу суда на Одесчине

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили главу одного из городских районных судов Одесской области адвоката при вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба ГБР, злоумышленники требовали деньги у гражданина за принятие положительного для него судебного решения.

"Глава суда при посредничестве адвоката пообещал жителю Одесской области обеспечить принятие другим судьей положительного решения. Ранее гражданская жена гражданина уже выиграла в этом суде дело о взыскании задолженности с предприятия-должника. Однако, в определенные сроки деньги не были перечислены, поэтому она обратилась в суд о восстановлении сроков предъявления исполнительного документа", − сказано в сообщении.

По данным следствия, сначала судья и адвокат планировали получить от гражданина 700 тыс. грн, но затем уменьшили сумму взятки до $6 тысяч.

"ГБР задокументировало передачу $3,5 тыс. Адвокат задержан работниками ГБР при получении оставшихся $2,5 тыс.", − сообщают в ГБР.

Судье и адвокату сообщено о подозрении в мошенничестве по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

По данным издания "Думская", задержан рредседатель Белгород-Днестровского горрайнного суда Александр Боярский.