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ГБР задержало на взятке главу суда на Одесчине

ГБР задержало на взятке главу суда на Одесчине

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили главу одного из городских районных судов Одесской области адвоката при вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба ГБР, злоумышленники требовали деньги у гражданина за принятие положительного для него судебного решения.

"Глава суда при посредничестве адвоката пообещал жителю Одесской области обеспечить принятие другим судьей положительного решения. Ранее гражданская жена гражданина уже выиграла в этом суде дело о взыскании задолженности с предприятия-должника. Однако, в определенные сроки деньги не были перечислены, поэтому она обратилась в суд о восстановлении сроков предъявления исполнительного документа", − сказано в сообщении.

По данным следствия, сначала судья и адвокат планировали получить от гражданина 700 тыс. грн, но затем уменьшили сумму взятки до $6 тысяч.

"ГБР задокументировало передачу $3,5 тыс. Адвокат задержан работниками ГБР при получении оставшихся $2,5 тыс.", − сообщают в ГБР.

Судье и адвокату сообщено о подозрении в мошенничестве по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

По данным издания "Думская", задержан рредседатель Белгород-Днестровского горрайнного суда Александр Боярский.

Автор: 

хабар (508) суд (3329) ДБР (494)


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Ничего с-ки продажные не боятся! За деньги примут любое "нужное" решение - все дело в статье и сумме. Стрелять их надо! Выводить бод белы ручки из кабинетиков и прямо в мантиях ставить на глазах людей и под их аплодисменты к стеночке!
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10.07.2021 13:40 Відповісти

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