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Долг населения за коммуналку сократился до 69 миллиардов, – Госстат

Долг населения за коммуналку сократился до 69 миллиардов, – Госстат

В мае 2021 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 17,1 млрд грн, что на 5,4 млрд грн или 46,2% больше, чем было начислено за этот период.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В то же время отмечается, что на конец мая задолженность населения по оплате за поставку и распределение газа составила 26 млрд грн, за поставку теплоэнергии и горячей воды – 22,7 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии – 7,3 млрд грн, за водоснабжение и водоотвод – 6,3 млрд грн.

Кроме того, украинцы задолжали за управление многоквартирным домом 5,4 млрд грн, а за услуги по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.

Также в Госстате отметили, что в мае с населением было оформлено 5,2 тыс. договоров о погашении реструктуризованной задолженности на 42,6 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 22,2 млн грн.

Напомним, по данным Госстата, на конец апреля общий долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги составлял 74,3 млрд грн.

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Джерело:  Госстат
борг (1872) Держстат (1430)


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Так спуститесь на землю уважаемая Власть (Слуга народа) и тарифы с собой возьмите )),а не то будет 369 миллиардов
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09.07.2021 16:10 Відповісти

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