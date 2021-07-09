Фонд гарантирования продал офис "Диамантбанка" за 78 миллионов

Победителем аукциона Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) по продаже офисно-складского здания "Диамантбанка" площадью 10,8 тыс. кв. м в Киеве по ул.Скляренко, 4 стало ООО "Вергудс".

Согласно данным в системе "ProZorro.Продажи", компания предложила за лот 78,79 млн грн при стартовой цене объекта в 77,98 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Ранее, в марте, лот был выставлен на торги за 196,5 млн грн. В лот также вошли основные средства (2,5 тыс. ед.), которые являются активами банка "Премиум".Согласно данным госреестра, ООО "Вергудс" создано в феврале 2020 года, его собственником указана Юлия Цимбал.

Здание находится в Оболонском районе Киева по ул. Скляренко, 4. Объект имеет общую площадь 10 806 кв. м (9 000 кв. м - склад, 900 кв. м - офис, 906 кв. м - вспомогательные помещения). Среди преимуществ объекта называют удобную транспортную развязку, возможность подъезда грузовых машин.

Также в состав лота вошли 2 448 единиц основных средств, которые являются активами ПАО "КБ "Премиум". Открытые электронные торги пройдут в системе "Prozorro.Продажи".

Как сообщалось, в марте Фонд гарантирования выставлял на продажу это же здание "Диамантбанка" со стартовой ценой 196,48 млн грн.

Читайте также: Крупным вкладчикам ликвидируемого банка Жвании и Мартыненко вернули 100% вкладов

Напомним, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 22 июня 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Диамантбанк". По оценке Фонда гарантирования, общая гарантированная сумма возмещения вкладчикам составляет 1,24 млрд грн.

При этом в июне 2017 года состоялась сделка по передаче части активов "Диамантбанка" принимающему "ТАСкомбанку" Сергея Тигипко.

По условиям соглашения, "ТАСкомбанк" приобрел все права и обязанности должника перед вкладчиками (физическими лицами, в том числе физическими лицами-предпринимателями) "Диамантбанка" по возврату денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета/вклада (в том числе по именным сберегательным сертификатам) в пределах 200 тыс. грн. Общая сумма переданных обязательств составила около 1,1 млрд грн.

"Диамантбанк" зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) "Диамантбанк" занимал бы 23 место среди 90 работающих украинских банков.

По состоянию на 24 апреля владельцами существенного участия в "Диамантбанке" были Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко, миноритарным акционером – экс-народный депутат Николай Мартыненко.

На начало апреля 2017 года средства клиентов в банке составляли 4,24 млрд грн, в том числе физлиц – 2,07 млрд грн.