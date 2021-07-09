"Волыньгаз" инвестировал в газовые сети 36 миллионов за три года

В течение 2018-2020 годов компания "Волыньгаз" инвестировала в газораспределительные сети области 36,3 млн грн.

Однако этих средств недостаточно для комплексного обновление газовых сетей области, сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас действующий тариф на доставку газа не дает возможности АО "Волыньгаз" осуществить полноценный редизайн систем распределения газа. В том числе и сетей, находящихся в государственной собственности. Компания не может привлечь для этого средства из-за отсутствия источников компенсации. Эти меры позволят компании уменьшить затраты технологического газа, а значит в долгосрочной перспективе – уменьшать нагрузку на потребителей газа", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что ежегодно объем инвестиций в газораспределительную систему Волынской области определяется НКРЭКУ. Все средства, определенные в тарифе на распределение, обязательно инвестируются в государственные сети в полном объеме. Осуществление инвестиций неуклонно контролируется регулятором.

С 2018 по 2020 год АО "Волыньгаз" осуществило реконструкцию (кольцевание и капремонт) более 6,3 км газопроводов на сумму 3,1 млн грн, заменило 130 отключающих устройств на сумму 3,2 млн грн. Также заменили 113 устаревших ШГРП общей стоимостью 11,3 млн на современные и надежные производства Львовского завода RGC Production.

"В 2021 году АО "Волыньгаз" заменит 9 ГРП и 11 ШГРП, 12 станций катодной защиты сетей от коррозии. 334 дома получат новые КДРТ. 5,6 млн грн запланированы на кольцевание и замену поврежденных участков газопроводов общей протяженностью 4,472 км и замену 47 задвижек с отработанным сроком эксплуатации", – рассказал технический директор компании Дмитрий Кукоба.

АО "Волыньгаз" осуществляет инвестиции в газовые сети области за счет средств, которые уплачиваются за распределение природного газа. Компания призывает потребителей платить за распределение газа вовремя, чтобы все запланированные мероприятия могли быть выполнены вовремя. АО "Волыньгаз", инвестируя в газораспределительные сети региона, обеспечивает стабильное и безаварийное газоснабжение для 250 тыс. потребителей Волынской области.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, ориентированные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых занято 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.