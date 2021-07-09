Суд отказался ускорить рассмотрение дела группировки судьи Вовка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался ограничить сроки ознакомления с материалами дела о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного административного суда Киева (ОАСК) по иску Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции (ЦПК), полный текст решения с мотивами судьи будет обнародован 14 июля.

"Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование еще в марте, однако львиная доля фигурантов производства даже не начали знакомиться с материалами дела. В частности, речь идет почти обо всех судьях ОАСК… Национальное антикоррупционное бюро предлагало дать защите на ознакомление с материалами еще пять месяцев. Это примерно 110 рабочих дней", – сказано в сообщении.

ЦПК уточняет, что детективы могут повторно инициировать вопрос ограничения сроков ознакомления с материалами дела, если подозреваемые и их адвокаты продолжат игнорировать возможность знакомиться с материалами.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

В конце ноября 2020 года детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по делу Вовка. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд.

Кроме того, в феврале 2021 года НАБУ сообщило о подозрении двум адвокатам, задержанным при получении взятки для дальнейшей передачи ее судьям Окружного админсуда Киева.

В том числе был задержан родной брат главы ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов, который оказался сотрудником Службы внешней разведки. Отметим, что родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, фамилию Вовк он взял после женитьбы в 1999 году.

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В апреле президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда" №5369. Однако документ до сих по не вынесен на голосование.