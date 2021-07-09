Зеленский назначил новым пресс-секретарем ведущего телеканала Ахметова

Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с должности пресс-секретаря, назначив на этот пост Сергея Никифорова.

Соответствующие указы №282/2021 и №283/2021 от 9 июля обнародованы на сайте главы госудерства.

Никифоров с 2017 года и до последнего времени работал ведущим на телеканал "Украина 24", который входит в медиахолдинг Рината Ахметова.

До этого в 2011-2017 годах работал на международном телеканале Euronews.

Напомним, Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского с июня 2019 года.