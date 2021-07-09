Электронная гривня может использоваться для розничных безналичных платежей, – опрос НБУ

Участники финансового рынка назвали перспективным использование е-гривни для розничных безналичных платежей, в частности Р2Р переводов между физлицами и для операций электронной коммерции, а также в качестве инструмента для трансграничных платежей между физлицами.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины опроса.

"Возможности выпуска собственных цифровых валют сегодня изучают центробанки всего мира. В свое время Национальный банк Украины был одним из первых центральных банков в мире, который начал исследовать такую возможность. Мы уже имеем практический опыт реализации пилотного проекта по выпуску е-гривни в 2018 году. Сейчас мы сосредоточены на поиске эффективного способа ее использования", – отметил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Участие в опросе, который завершился в этом году, взяли 100 экспертов финансового рынка с разнопрофильным опытом: розничный бизнес и инновации, корпоративный бизнес, финансовые рынки, цифровая трансформация органов государственной власти, виртуальные активы. Опрос включал 30 вопросов в разрезе шести таких возможных вариантов использования ("юзкейсов") е-гривни:

инструмент для розничных безналичных платежей (P2P, P2B, В2В).

инструмент для целевых социальных выплат (G2P).

инструмент для расчетов по ценным бумагам и другим финансовым инструментам (B2B).

инструмент для корпоративных платежей юридических лиц (B2B).

инструмент для трансграничных платежей (B2B, Р2Р, Р2В).

доходный финансовый инструмент.

По мнению участников финансового рынка, самым перспективным "юзкейсом" е-гривни потенциально может стать ее использование для розничных безналичных платежей (прежде всего – Р2Р переводы между физическими лицами и операции электронной коммерции).

На втором месте по количеству баллов – е-гривня как инструмент для трансграничных платежей (прежде всего – Р2Р переводы между физическими лицами).

Вариант использования е-гривни как инструмента для целевых социальных выплат (G2P) занимает предпоследнее место по количеству набранных баллов. В то же время 77% респондентов поддержали этот вариант в случае, если на базе е-гривни будут введены "программируемые" целевые деньги для осуществления государством выплат (которые могут быть потрачены исключительно на конкретные цели или в конкретный период времени). Следовательно, это могло бы эффективно дополнить функционал е-гривни для розничных безналичных платежей.

Также респонденты проявили значительную заинтересованность в потенциале е-гривни как инструмента для осуществления операций в сфере виртуальных активов.

Кроме того, большинство опрошенных экспертов считает, что е-гривня должна быть реализована на базе технологии блокчейн. Принимая во внимание объем рынка виртуальных активов в Украине и родство технологии, Национальный банк считает, что направление использования е-гривни в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов, имеет потенциал к дальнейшему исследованию.

Соответственно основой для дальнейшей проработки Национальным банком вариантов использования е-гривни станут те, что определены в результате опроса и исследований Национального банка и международного опыта:

е-гривня для розничных безналичных платежей с возможным функционалом "программируемых" денег и возможностью осуществления целевых социальных выплат;

е-гривня для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);

е-гривня для трансграничных платежей.

Национальный банк Украины начал исследовать возможность выпуска собственной цифровой валюты (CBDC) – е-гривны – еще в 2016 году. В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривни для розничных платежей на платформе блокчейн. По результатам пилота опубликована аналитическая записка относительно е-гривни, и в 2020 году проведена международная конференция на тему цифровых валют центробанков CBDCinUA2020.