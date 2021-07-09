Литва инвестировала в экономику Украины $150 миллионов, – Минэкономики

Украина и Литва договорились расширить двустороннее сотрудничество в экономической сфере.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины по итогам встречи первого заместителя министра экономики Украины Владимира Гринюка с вице-министром экономики и инноваций Литовской Республики Йовитой Нелюпшиене с целью обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества в области экономики.

"Литва остается нашим стратегическим торгово-экономическим партнером, который входит в топ-10 стран по объемам двусторонней торговли товарами между Украиной и странами Европы. Наши страны имеют большие перспективы динамичного развития в ключевых сферах экономики. Также мы заинтересованы в обмене опытом в сфере государственных закупок, что является важным механизмом для поддержки малых и средних производителей", – отметил Гринюк.

Так, стороны обменялись информацией о торговых и инвестиционных возможностях обеих стран. В частности, по состоянию на 31 марта 2021 года Литва инвестировала в экономику Украины $148,7 млн в такие отрасли, как оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, финансовая и страховая деятельность, строительство.

В контексте активизации экономического сотрудничества между странами важным является налаживание прямых контактов между украинским и литовским бизнесом, а также проведение совместных бизнес-форумов, В2В встреч и тому подобное.

Среди перспективных направлений украинско-литовского сотрудничества является сотрудничество в сфере промышленности, поставки в Литву продукции машиностроения, в том числе для агропромышленного комплекса, организация совместных предприятий по кооперации, сферы авиастроения, судостроения, цифровых технологий, телекоммуникаций и логистики.

По итогам 2020 года объем двусторонней торговли товарами между Украиной и Литвой составил $1,24 млрд, по итогам четырех месяцев 2021 года – $450 млн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины и Банк Литвы подписали меморандум в сфере страхового наблюдения. Цель договоренности – сотрудничество в сфере наблюдения за деятельностью страховых компаний, предотвращение и борьба с трансграничным мошенничеством в сфере страхования.