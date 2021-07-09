Зеленский провел кадровые перестановки в Офисе президента

Президент Владимир Зеленский сменил одного из заместителей главы Офиса президента и руководителя Аппарата Офиса.

Соответствующие указы №284-288 от 9 июля обнародованы на сайте главы госудерства.

В частности, президент уволил Юрия Костюка с должности заместителя главы Офиса президента, назначив его своим советником.

В то же время вместо Костюка заместителем руководителя ОП назначен глава Аппарата Офиса президента Алексей Днипров.

В свою очередь вместо Днипрова Аппарат ОП теперь будет возглавлять Мария Витушок.

В пресс-службе президент пояснили, что Днепров будет отвечать за гуманитарное направление работы Офиса президента с целью его переформатирования. Он имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования, отмечается в сообщении.

Юрий Костюк на должности советника президента сфокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов. При этом он и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений Зеленского.

Напомним, Юрий Костюк занимал должность замглавы Офиса президента с мая 2019 года, до этого он работал сценаристом "Студии Квартал 95". В ОП Костюк отвечал за информационную политику и коммуникации.