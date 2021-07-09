СБУ заблокировала 76 кибератак на органы власти за месяц. ИНФОГРАФИКА

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины в июне 2021 года пресекли и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Это произошло через анализ более 65 тыс. критических событий информационной безопасности, которые произошли за отчетный месяц (обнаруженная кибератака является результатом анализа критических событий информационной безопасности).

Основными типами выявленных киберугроз (хакерских атак) были:

соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);

попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

атаки на веб-приложения (Web App Attack);

вредоносное программное обеспечение (Malware).

На базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.

Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала кибератаку спецслужб России на украинские органы власти.

До этого СБУ прекратила функционирование подпольного телекоммуникационного центра. Организаторы присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.