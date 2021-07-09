Друг Медведчука завершил сделку по продаже сети АЗС Glusco, – СМИ

Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr cо ссылкой на источники в азербайджанских нефтяных кругах.

"Долго подбирали структуру для этой сделки, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd", – сообщил топ-менеджер трейдерской структуры из Азербайджана.

По его словам, сделка подразумевает покупку 100% участия в Glusco Energy, о чем в ближайшее время будет запись в регистрационных документах кипрской компании.

"Сделка уже завершена", – заявил источник.

Между тем, для начала работы в Украине Socar New Energy должна теперь получить разрешение Антимонопольного комитета Украины. Согласно европейскому законодательству, Socar также предстоит формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где Socar ведет деятельность.

"Заявление в Антимонопольный комитет Украины должно быть подано в течение ближайших десяти дней, во второй декаде июля", – рассказал собеседник издания.

Как сообщалось, в начале июля районный суд Харькова отменил арест части имущества сети Glusco. В ГФС отмечали, что арест был наложен преимущественно на горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность. В ведомстве уточнили, что для проведение трех экспертиз по нефтепродуктам всего отобрано более 500 образцов. По результатам первой экспертизы около 35 образцов топлива не соответствуют стандартам ГОСТ.

Напомним, в июне налоговая милиция ГФС арестовала корпоративные права 28 компаний, в том числе собственников сети АЗС Glusco по делу об уклонении от уплаты налогов на 260 млн грн при импорте нефтепродуктов из Российской Федерации. В СБУ тогда отмечали, что эти "активы стоимостью более 700 млн грн хотели переписать на других лиц".

Перед этим стало известно, что азербайджанская Socar и Нисан Моисеев находятся на завершающей стадии переговоров о продаже сети АЗС Glusco. Моисеев входит в окружение Виктора Медведчука, хотя называет отношения с кумом Путина исключительно дружескими.

Ранее Socar уже заменила структуры Моисеева в цепочке поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

Напомним, зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сегодня сеть насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев". ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.