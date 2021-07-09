МАУ увеличила количество рейсов на самых популярных маршрутах

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) увеличивает количество рейсов на наиболее популярных международных направлениях в связи с резким ростом спроса на авиаперелеты в начале лета.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Как отмечается, соответствующий тренд обусловлен смягчением условий пересечения границ в условиях коронакризиса и активизацией туристического авиатрафика.

Так, в июле пассажиры МАУ смогут больший выбор рейсов по следующим направлениям:

Киев-Афины-Киев - к рейсам по вторникам, четвергам и пятницам добавляются новые частоты каждое воскресенье с 11 июля и субботу с 31 июля 2021 года

Киев-Ларнака-Киев - ежедневные рейсы с дополнительной частотой по понедельникам с 12 июля

Киев-Каир-Киев - по понедельникам, вторникам с 13 июля, средам, четвергам, пятницам с 23 июля и в воскресенья

Киев-Баку-Киев - ежедневные рейсы с учетом дополнительных частот по вторникам с 13 июля и в субботу с 24 июля

Киев-Ереван-Киев - ежедневно + дополнительные частоты по понедельникам с 26 июля и в четверг с 29 июля

Обновленное расписание по указанным авиамаршрутам позволит пассажирам воспользоваться более комфортными стыковками.