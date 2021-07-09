Украина экспортировала 88% предельного объема подсолнечного масла, – "Укролияпром"

Украина по состоянию на 1 июля 2020/2021 маркетингового года (МГ, сентябрь-август) экспортировала 4,75 млн тонн подсолнечного масла, что составляет 88,2% от предельного объема, согласованного Минэкономики и ассоциацией "Укролияпром".

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укролияпром".

Предельные объемы экспорта подсолнечного масла в 2020/2021 МГ составляют 5,38 млн тонн. Таким образом, в июле-августе нынешнего МГ экспортеры могут поставить на внешние рынки еще 0,63 млн тонн данного продукта.

Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства США в июньском отчете улучшило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла на 2021/2022 маркетинговый год (МГ, сентябрь-август) на 1,02 млн тонн (+18,9% по сравнению с 2020/2021МГ) - до 6,4 млн тонн, его производство - на 1,05 млн тонн (+17,7%), до 6,98 млн тонн.

Согласно данным Минсельхоза США, Украина в текущем маркетинговом году останется основным мировым экспортером подсолнечного масла, при этом мировое производство подсолнечного масла вырастет на 10,2% - до 21,15 млн тонн.