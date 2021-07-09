Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $20 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 5 по 9 июля выкупил на межбанковском валютном рынке $20 млн, при этом регулятор валюту не продавал.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Все операции НБУ на межбанке были проведены путем интервенций с выбором лучшей цены.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $993,3 млн, а продал – $169,5 млн.

Тем временем официальный курс гривни укрепился с 27,4121 грн/$ в начале недели до 27,3234 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 9 июля.

Как сообщалось, за неделю с 29 июня по 2 июля Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $26 млн.

На предыдущей неделе с 22 по 25 июня Нацбанквыкупил на межбанковском валютном рынке $128 млн, тогда как продал – $78,5 млн.

С 14 по 18 июня Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $113,8 млн, тогда как продал – $20 млн.