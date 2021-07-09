Пассажиропоток аэропорта "Львов" вырос за полгода на 37%

Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" в первом полугодии 2021 года вырос на 36,6%.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Как сообщается, авиаперевозками воспользовались 512 370 пассажиров, что на 36,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На международных рейсах перевезено 465 189 пассажиров, а на внутренних - 47 181.

Количество рейсов - 5 514, из которых 4 454 международных и 1 100 внутренних. По сравнению с первым полугодием 2020 прирост рейсов составил 47,4%.

Самыми популярными направлениями по пассажиропотоку стали Анталия, Стамбул, Шарм-эш-Шейх, Хургада и Борисполь.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого сообщил об открытии ряда рейсов в страны ЕС и Израиль.