США внесли в черный список еще три российских компании

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в черный список 34 юридических и физических лица, включая три российские компании и трех граждан России.

Согласно сообщению американского министерства, в список внесены российские ГК "Радиант", ООО "Тесон" и ООО "Трейд-Компонент", а также граждане России Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова, передает Голос Америки.

Причиной их внесения в черный список указано их участие в закупках электронных компонентов американского производства "вероятно, в целях содействия российским военным программам".

Действия этих юридических и физических лиц, противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США, отмечает Минпромторг США.

В черный список также внесли 14 китайских компаний, которые "способствовали проведению Пекином репрессий, массовых задержаний и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, казахами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Кроме того, в список были внесены компании из Ирана, Пакистана, Турции, ОАЭ, Нидерландов, Великобритании и Канады за "содействие экспорту товаров из США в Иран с нарушением Правил экспортного контроля или организациям, включенным в список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США".