БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 300 1

"Росатом" начал тестировать маршрут для вывоза ядерного топлива в обход Украины

Российская госкорпорация "Росатом" в 2020 году протестировала маршрут вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) из Болгарии в обход Украины.

Об этом говорится в годовом отчете "Росатома", передает Интерфакс.

"В рамках отработки альтернативных маршрутов (минуя территорию Украины) в 2020 году во взаимодействии с пограничной службой ФСБ России, Военно-морским флотом осуществлен пилотный вывоз ОЯТ из Болгарии (АЭС "Козлодуй", Болгария) через порт "Кавказ", – сказано в документе.

Напоминним, в конце 2019 года топливная компания "Росатома" – АО "ТВЭЛ" законтрактовало поставки топлива для АЭС "Козлодуй" до 2025 года.

АЭС "Козлодуй" – действующая АЭС в Болгарии. Станция расположена на берегу Дуная. В 1966 году Болгария и СССР подписали соглашение о сотрудничестве по строительству АЭС. В 1974 году станция начала давать электроэнергию.

В 1991-2002 годах АЭС состояла из шести энергоблоков суммарной мощностью 3760 МВт. В 2002 и 2006 годах. Болгария закрыла первые четыре блока АЭС. Оставшиеся два блока – энергоблоки №5 и №6 – прошли модернизацию. В апреле 2012 году правительство Болгарии приняло решение о сооружении нового 7-го блока на АЭС "Козлодуй".

Автор: 

Джерело:  Интерфакс
Болгарія (253) ядерне паливо (269) Росатом (142)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба продовжувати працювати санкціями проти РФ за агресію проти України по всім сферам економіки!Ось ми без неї - проживемо,бо весь світ на нашому боці,та підтримує нас!
показати весь коментар
11.07.2021 10:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 