Госэкоинспекция предупредила о рисках для экологии после запуска рынка земли

Государственная экологическая инспекция Украины предупредила о рисках для экологии в связи с открытием рынка земли.

Об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время Регионального форума по вопросам внедрения земельной реформы.

"В первую очередь – экологические (угрозы). Огромные территории земель за пределами населенных пунктов уже перешли в коммунальную собственность общин, поэтому на них лежит большая ответственность по обеспечению защиты этих территорий", – отметил Малеваный.

Однако, по его словам, многочисленные экологические нарушения, совершенные на землях общин, вызывают истощение и деградацию земельных ресурсов.

"Так, за пять месяцев текущего года Госэкоинспекция рассчитала 11,6 млн грн убытков за вред земельным ресурсам в Юго-Западном округе (Николаевская и Одесская области). Использование земель с нарушением целевого назначения, загрязнение территорий, незаконное использование пестицидов и агрохимикатов", – отметил Малеваный.

Особенно проблемным является вопрос обращения с отходами на территории области, а также засорения земель.

"В прошлом году Госэкоинспекция в Николаевской области составила 260 административных протоколов за нарушение требований в сфере управления отходами. Сеть несанкционированных свалок покрывает область – в прошлом году мы обнаружили более 100 таких нарушений", – добавил Малеваный.

Для того, чтобы достичь эффективного сохранения природных ресурсов, необходимо построить качественное сотрудничество между Госэкоинспекцией и руководством территориальных общин.

"Сейчас мы активно развиваем сеть общественных инспекторов, чтобы обеспечить коммуникацию каждого населенного пункта с Госэкоинспекцией. В то же время ожидаем соблюдения природоохранного законодательства руководителями общин и оперативное выполнение предписаний, предоставленных инспекцией. Это позволит обеспечить экологическую безопасность территорий, а значит и повысить уровень жизни населения", – подчеркнул Малеваный.