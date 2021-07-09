Комиссия по азартным играм запустила реестр игроманов

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) запустила реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

Как сообщает пресс-служба комиссии, лицо может быть занесено в реестр тремя способами.

В частности, гражданин может самостоятельно подать организатору азартных игр или КРАИЛ письменное заявление о самоограничении. В этом случае ограничение на допуск к участию в азартных играх будет длится от трех до шести месяцев. Бланки заявлений о самоограничении находятся в доступном для игроков месте в каждом игорном заведении или их можно скачать с сайта КРАИЛ.

Заявление об ограничении доступа к азартным играм на срок до 6 месяцев также могут подать члены семьи первой степени родства или законные представители игрока.

Кроме того, такое ограничение может быть наложено по решению суда.

В КРАИЛ напомнили, что создание реестра лиц с ограниченным доступом в игорные заведения является требованием закона об азартных играх.

Как сообщалось, поступления в госбюджет от оплаты лицензий операторами игорного рынка с начала года составили около 900 млн грн, тогда как в законе о госбюджете на 2021 год предусмотрены доходы от платы за лицензии на азартные игры в размере 7,4 млрд грн.