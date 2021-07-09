Полиция обнаружила схему перепродажи мест на закрытых кладбищах Киева

Сотрудники Национальной полиции разоблачили преступную схему по систематическому вымогательству и получению взяток от граждан за выделение мест для захоронения тел умерших на закрытых и полузакрытых кладбищах города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, к организации схемы причастны ряд лиц из числа руководства коммунального предприятия "Спецкомбинат ПКБО", которые действовали в сговоре с физическими лицами-предпринимателями.

Правоохранители в ходе расследования дела сообщили о подозрении лицу в пособничестве в получении должностными лицами столичной Ритуальной службы СКП "Спецкомбинат ПКБО" неправомерной выгоды в значительном размере, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст . 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"Установлено, что подозреваемый, выступая в роли пособника должностных лиц коммунального предприятия, занимался организацией похорон. По данным следствия, ранее он получил неправомерную выгоду в сумме $8 тыс. за предоставление услуг по организации похорон, в том числе, решение вопроса в СКП "Спецкомбинат ПКБО" относительно получения мест для захоронения на кладбищах", – сказано в сообщении.

В дальнейшем подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после передачи другой неправомерной выгоды – $6 тыс., которая состоялась под контролем правоохранителей.

"В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовных преступлений", – отмечают в Офисе генпрокурора.