Победитель аукциона отказался от покупки спиртзавода на Харьковщине за 100 миллионов

Победитель аукциона по продаже Караванского спиртзавода в Харьковской области отказался вносить обещанные 101 млн грн, поэтому объект продадут компании, которая была второй на торгах, предложив вдвое меньшую сумму.

Об этом сообщил начальник регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской области Дмитрий Беспалов, передает Укринформ.

"Недавно предприятие, которое победило на аукционе, сообщило, что они потеряли экономический интерес к этому объекту и отказываются его покупать. Поэтому мы начали работу со вторым победителем и планируем, что через пару недель мы завершим этот процесс. Предприятие готово заплатить предложенную сумму", – заверил Беспалов.

По его словам, сумма сделки в итоге составит 53 млн грн. После заключения договора купли-продажи и проведенняя расчета процесс приватизации предприятия будет считаться официально завершенным.

Как сообщалось, онлайн-аукцион по продаже Караванского места осуществления деятельности (СПД), более известного как Караванский спиртзавод, состоялся в июне. В Фонде госимущества отмечали, что по результатам аукциона в госбюджет должно было поступить 101 млн грн при стартовой цене 23,1 млн грн

Согласно данным сайта "Прозорро.Продажи", победителем аукциона стало ООО "Имекс-про" (Харьков), тогда как ООО "Ревитес" (Киев) и ООО "Мак-ТМ" (Харьков) предложили по 53 млн грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Имекс-про" зарегистрировано в сентябре 2017 году с уставным капиталом 100 тыс. грн, занимается неспециализированной оптовой торговлей. Его конечный бенефициар – Анастасия Худенко (Харьков).

Основателем ООО "Ревитес" указано ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Солар" ("АЭС Солар"), которое в прошлом году приобрело на аукционе Фонда госимущества Артемовское МПД "Укрспирта" за 50 млн грн.

Всего на приватизацию государство планирует выставить 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".