Нацбанк и IFC представят план действий по "зеленому" финансированию в октябре

Национальный банк Украины совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разработал дорожную карту зеленого финансирования (road map for green finance), финальная версия которой будет публично представлена к концу октября.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в кулуарах четвертой конференции по вопросам реформ в Украине, прошедшей на этой неделе, передает Интерфакс-Украина.

"Будет представлен план действий, сроки, ответственные, будут прописаны тестовые периоды", – сказал Шевченко.

Он пояснил, что эти меры помогут украинской финансовой системе, в первую очередь, банковской (поскольку она более прозрачна по сравнению с рядом небанковских финансовых учреждений) работать в направлении зеленого и устойчивого финансирования.

В частности, речь идет о специальной отчетности и риск-менеджменте влияния на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что Нацбанк и IFC подписали договор о развитии рынка "зеленого" финансирования в Украине.

сотрудничество будет осуществляться по двум программам: "Зеленое финансирование" и "Интегрированная программа по экологической, социальной и управленческой практике для содействия инвестициям в странах Европы и Центральной Азии" ("Программа ESG").