Цена акций Apple установила исторический рекорд

Цена акции американской компании Apple на торгах 9 июля превысила отметку в $145, обновив свой январский рекорд себестоимости (тогда стоимость каждой ценной бумаги составила $143,16).

Об этом свидетельствуют данные Investing.com, передает Экономическая правда.

По состоянию на 19:15 по Киеву акция Apple торговалась по $145,34 на бирже NASDAQ.

На пике пандемии коронавируса, около года назад, стоимость акций компании составляла еще $89,14 за штуку.

Как сообщал Bloomberg, на закрытии торгов 7 июля цена акции Apple выросла до $144,57, обновив достигнутый в январе рекорд.

Отмечается, что рост цены акций обусловлен, в частности, позитивными прогнозами о продажах iPhone.

При этом аналитики, опрошенные агентством, прогнозируют, что ралли акций компании продолжится в течение следующих шести месяцев.

С начала года акции Apple подорожали почти на 9%. Сообщалось, что после роста цены акции до $144,57 рыночная капитализация компании составляла $2,4 трлн.