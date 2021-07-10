"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов из-за схождения с рельсов товарного поезда
АО "Укрзализныця" предупреждает о задержке некоторых пассажирских поездов в связи с тем, что с рельсов сошел хозяйственный поезд на участке Васильков - Боярка.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.
Так, по состоянию на 9:00 задерживаются рейсы:
- №144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа)
- №142 Львов - Бахмут (3 часа15 минут);
- №358 Рахов - Киев (2 часа 30 минут);
- №761 Киев - Одесса (1 час 40 минут);
- №715 Киев - Львов (1 час 25 минут);
- №20 Попасная - Киев (1 час);
- №50 Трускавец - Киев (1 час 35 минут);
- №118 Черновцы - Чернигов (1 час 50 минут);
- №10 Мариуполь - Киев (2 часа)
- №81 Ужгород - Киев (2 часа)
- №106 Одесса - Киев (2 часа)
- №281 Геническ - Хмельницкий (2 часа 45 минут);
- №30 Ужгород - Киев (1 час).
"Роботы над восстановлением полноценного движения уже ведутся, Укрзализныця приносит извинения за вынужденную задержку", – говорится в сообщении.
Джерело: Telegram
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