"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов из-за схождения с рельсов товарного поезда

АО "Укрзализныця" предупреждает о задержке некоторых пассажирских поездов в связи с тем, что с рельсов сошел хозяйственный поезд на участке Васильков - Боярка.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Так, по состоянию на 9:00 задерживаются рейсы:

№144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа)

№142 Львов - Бахмут (3 часа15 минут);

№358 Рахов - Киев (2 часа 30 минут);

№761 Киев - Одесса (1 час 40 минут);

№715 Киев - Львов (1 час 25 минут);

№20 Попасная - Киев (1 час);

№50 Трускавец - Киев (1 час 35 минут);

№118 Черновцы - Чернигов (1 час 50 минут);

№10 Мариуполь - Киев (2 часа)

№81 Ужгород - Киев (2 часа)

№106 Одесса - Киев (2 часа)

№281 Геническ - Хмельницкий (2 часа 45 минут);

№30 Ужгород - Киев (1 час).

"Роботы над восстановлением полноценного движения уже ведутся, Укрзализныця приносит извинения за вынужденную задержку", – говорится в сообщении.