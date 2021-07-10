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"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов из-за схождения с рельсов товарного поезда

Фото: fb.com/vladimir.zhmak

АО "Укрзализныця" предупреждает о задержке некоторых пассажирских поездов в связи с тем, что с рельсов сошел хозяйственный поезд на участке Васильков - Боярка.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Так, по состоянию на 9:00 задерживаются рейсы:

  • №144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа)
  • №142 Львов - Бахмут (3 часа15 минут);
  • №358 Рахов - Киев (2 часа 30 минут);
  • №761 Киев - Одесса (1 час 40 минут);
  • №715 Киев - Львов (1 час 25 минут);
  • №20 Попасная - Киев (1 час);
  • №50 Трускавец - Киев (1 час 35 минут);
  • №118 Черновцы - Чернигов (1 час 50 минут);
  • №10 Мариуполь - Киев (2 часа)
  • №81 Ужгород - Киев (2 часа)
  • №106 Одесса - Киев (2 часа)
  • №281 Геническ - Хмельницкий (2 часа 45 минут);
  • №30 Ужгород - Киев (1 час).

"Роботы над восстановлением полноценного движения уже ведутся, Укрзализныця приносит извинения за вынужденную задержку", – говорится в сообщении.

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Джерело:  Telegram
потяг (1297) Укрзалізниця (4780)


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