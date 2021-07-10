Киев вновь ограничил въезд грузовиков из-за жары
Начиная с 12:00 в Киеве правоохранители ограничили въезд большегрузного транспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции области в Telegram, ограничения ввели в связи с превышением дневной температуры воздуха более +28°С.
Отмечается, что ограничения совершаются на всех подъездах к Киеву.
"О снятии ограничений будет сообщено позже, ориентировочно до 20:00", – говорится в сообщении.
Джерело: Telegram
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