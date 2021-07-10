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Руководство Регистра судоходства Украины задержали на взятке

Руководство Регистра судоходства Украины задержали на взятке

Генерального директора государственного предприятия "Классификационное общество Регистр судоходства Украины", которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, и главного специалиста этого предприятия задержали после получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, служащие требовали от представителя предприятия $2 тыс. за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию осуществлять хозяйственную деятельность", - отмечается в сообщении.

Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Джерело:  Офис генерального прокурора
хабар (508) Офіс Генпрокурора (458)


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