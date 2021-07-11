Министры финансов стран G20 договорились о глобальном налоге

Министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге на саммите организации в Венеции.

Об этом сообщает Politico, передае Интерфакс.

Документ также был одобрен представителями 130 стран и предусматривает установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%.

Реформа была поддержана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.

В своем совместном заявлении министры финансов стран G20 назвали соглашение историческим, отметив, что обсуждение его условий длилось много лет. По их мнению, реформа сделает международную налоговую архитектуру более стабильной и справедливой.

Окончательную редакцию документа должны одобрить лидеры "Большой двадцатки" на саммите организации, который пройдет в Риме в октябре.

По оценке ОЭСР, которая руководит переговорами по налогам, правительства ежегодно теряют от $100 млрд до $240 млрд в год из-за недополучения налогов.

Международные соглашения тесно связаны с внутренней налоговой повесткой США. Администрация президента Джо Байдена добивается повышения ставки корпоративного налога до 28% с нынешних 21%, а также увеличения минимального налога на зарубежные доходы американских компаний до 21% с 10,5%.