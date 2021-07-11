Евросоюз обеспечил вакцинами против коронавируса 70% взрослого населения
Евросоюз закупил и поставил странам-членам Союза вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% взрослого населения.
Об этом сообщила председательница Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Интерфакс.
"ЕС сдержал свое слово, в эти выходные мы доставили достаточно вакцины странам-членам (союза), чтобы еще в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС", - заявила фон дер Ляйен.
По словам главы ЕК, прививочная кампания в странах ЕС "значительно ускорилась с начала этого года". Фон дер Ляйен призвала страны ЕС сделать все, чтобы увеличить количество привитых, и обещала, что Брюссель готов поставить еще больше вакцин, в том числе против новых вариантов вируса.
Как сообщалось, в Украине уже миллион граждан прошли курс полной иммунизации от коронавируса, а темп вакцинации достиг более 100 тыс. прививок в сутки.
