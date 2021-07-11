Цифровизация обеспечит рост экономики Украины на 10-12% в год, – Федоров

Цифровизация способна обеспечить рост украинской экономики на 10-12% в год.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Цифровизация - один из основных векторов развития украинской экономики в течение следующих 10 лет. По подсчетам, цифровизация способна обеспечить рост украинской экономики на 10-12% в год. Поэтому она является приоритетом правительства для нашей страны во всех сферах. Европа - наш стратегический партнер в плане цифровых реформ. Вместе мы уже цифровизировали 31 услугу", - отметил Федоров.

По его словам, Украина - первое государство мира, в котором цифровые паспорта в смартфоне стали полными юридическими аналогами обычных документов, а также четвертая в Европе с цифровыми водительскими удостоверениями.

Также Федоров рассказал о запуске COVID сертификатов, чтобы украинцы могли свободно путешествовать. Украина - одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению ковидних сертификатов.