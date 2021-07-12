В Украине зафиксировали 174 новых случая COVID-19

На утро 12 июля в Украине зафиксировали 174 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 16 детей и 1 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 266 человек, умерло 7 пациентов, выздоровело – 236 человек. Кроме того, совершили 16 685 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 241 217 человек, выздоровело – 2 177 529, летальных случаев зафиксировали 52 604, также провели 11 042 753 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 311 692 человек, за прошедшие сутки – 26 356. Полностью иммунизированы 1 177 642 украинца.